Gennaio si avvicina e il Bologna inizia a pianificare il suo mercato. Se la situazione di Torbjorn Heggem può diventare scottante in uscita, dopo le sue dichiarazioni in Norvegia e l'esclusione per domani, sul mercato in entrata ieri il club ha incontrato l'agente Federico Pastorello.

Lo riporta il Resto del Carlino, che parla di un colloquio avuto ieri dal procuratore con la dirigenza felsinea. Pastorello innanzitutto cura gli interessi di Nadir Zortea, oggi titolarissimo, mentre sul mercato in entrata, nelle sue fila ci sono il mediano Faticanti, all'Avellino in prestito dalla Juve, e soprattutto il terzino brasiliano Pascini su cui il Bologna ha chiesto informazioni.