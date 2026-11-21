Apre con Jens Odgaard in copertina il Corriere dello Sport Stadio: 'Jens è tutto nuovo' si legge, il danese ha riscritto il ruolo di numero nove nello schema di Palladino.

Anche con l'Udinese, sostiene Stadio, Odgaard sarà titolare al centro dell'attacco, ancora panchina per Roberto Piccoli, mentre Dovbyk è rimasto ai margini anche in nazionale e non ha molte chance di avere minuti: 'Il Bologna con Jens, l’idea almeno del giorno prima di Raffaele Palladino è quella di andare avanti con Odgaard prima punta' scrive Claudio Beneforti. Il danese in questa stagione è partito titolare per sette volte e domani può arrivare l'ottava: Palladino sceglie il massimo della qualità. Negli altri reparti, dubbi a sinistra. Senza Miranda, potrebbe giocare Alhassane, ma c'è anche la soluzione Darmian oppure l'adattamento di Cambiaghi a tutta fascia.