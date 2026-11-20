Nel corso dell'ultima pausa per le nazionali, oltre alle dichiarazioni extra campo di alcuni giocatori, sono salite alle luci della ribalta anche le prestazioni dei giocatori rossoblù, dove tra tutti, quello che ha spiccato maggiormente è stato senza dubbio Nicolò Cambiaghi.

L'ex Empoli ha infatti disputato contro la Francia una partita "totale", confermando quanto di buono mostrato già nelle precedenti settimane con indosso la maglia del Bologna. Oltre ai risultati e al percorso intrapreso dai ragazzi di Raffaele Palladino, sono state messe in evidenza anche le indubbie qualità dell'esterno classe 2000, che con la consacrazione in maglia azzurra ha attirato sempre di più le attenzioni dei club di Serie A. Come infatti riferito da Matteo Moretto, sul nativo di Monza avrebbero incominciato a chiedere informazioni Napoli e Roma, in attesa di vedere l'evolversi del mercato. I due club starebbero sondando i costi dell'operazione o per gennaio o per giugno. Il nome di Cambiaghi è quindi ora sulla bocca di tutti, ma con la volontà del Bologna che, come ammesso anche da Fenucci, è quella di trattenere il ragazzo almeno fino alla fine della stagione.