Antonio Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna e in prestito al Frosinone, è una delle rivelazioni della Serie A. Ha segnato otto gol senza rigori, uno in meno del capocannoniere Varela, nonostante l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Torino; dovrebbe rientrare a inizio dicembre. Già miglior attaccante della scorsa Serie B, è seguito dalle big: la Juventus ha sondato i suoi agenti. Raimondo ha detto di sentire l’interesse del Bologna e di voler rientrare a fine stagione, ma di pensare per ora solo al Frosinone.

Il prezzo di riferimento è quello di Varela, per cui il Monza chiede 35 milioni alla Juventus. Raimondo ha un anno in più, ma è italiano e conta come giocatore di formazione italiana nelle liste, quindi secondo il giornale vale circa la stessa cifra. Con un contratto fino al 2028, il Bologna può scegliere tra una ricca plusvalenza in estate e un rinnovo, utile soprattutto se la squadra andrà in Europa. L’amministratore delegato Fenucci aveva indicato proprio la valorizzazione del settore giovanile come la lacuna del club rispetto all’Atalanta. Il Bologna di solito cede 2-3 giocatori importanti ogni estate, e 4 nell’ultima, giocata senza Europa. Raimondo, Cambiaghi e Miranda sono i pezzi più pregiati, e la qualificazione europea potrebbe cambiare le strategie di mercato.