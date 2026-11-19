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Il rito di San Luca

Verso San Luca, con il Dall’Ara sullo sfondo. Questa la location scelta da Sky Sport per una intervista esclusiva all’allenatore del Bologna Raffaele Palladino. Il suo momento in rossoblù, le emozioni del passato, la mamma scomparsa, il dramma di Edoardo Bove: ecco Palla a 360 gradi. Si parte da una camminata a San Luca, nata nei giorni di Milan-Bologna:

“La settimana che portava alla partita con il Milan ero al centro del campo e c’era questo sole che illuminava San Luca. Dissi al mio staff che se avessimo vinto avremmo dovuto fare ogni giovedì questa passeggiata da Casteldebole fino a Sn Luca. Quando arrivi su è uno spettacolo bellissimo. Questa è casa”.

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