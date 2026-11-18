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I pronostici vanno a farsi benedire

E' la domanda del momento: il Bologna può davvero ambire all'Europa? Una risposta non c'è, o meglio da qualche parte esiste, ma dipende dal Bologna stesso, dalle sue mosse, dalle sue ambizioni. Potremo rispondere più avanti, quando avremo anticorpi in più contro gli eventuali alti e bassi, contro il sopraggiungere di ulteriori crisi, oppure semplicemente per arginare lo stress da infortuni e la pressione delle rivali. Il tempo è sempre la risposta a tutto, se non altro perché esattamente un anno fa, vincendo a Udine proprio il 22 novembre, ci eravamo addirittura lanciati in testa alla classifica per un paio di ore. Questo per sottolineare, e ribadire, quanto sia variabile un campionato di calcio, quanto sia assoggettato agli episodi, alle scelte, agli errori. In agosto era stata stilata una griglia di partenza e di certo Napoli e Atalanta stavano davanti a noi, ma non il Frosinone oggi sesto, per non parlare della Lazio, che tutti avevamo dato a pari livello dei rossoblù mentre oggi è in testa da sola. Se fossimo in grado di prenderci saremmo tutti ricchi con le scommesse...Ma è anche questo il bello dello sport, che è sempre in grado ribaltare i pronostici, di non dare nulla per scontato e di produrre, a corrente alternata, sorprese gradite o altre meno nobili.

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