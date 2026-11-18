1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Berna, Orso, Mbangula

Queste le parole di Fabio Bazzani a Radio Nettuno Bologna Uno sul momento del Bologna a pochi giorni dalla partita di domenica contro l'Udinese: "Bernardeschi e Orsolini assieme mi piacerebbero. Berna andrebbe a sinistra, anche se poi lui va a prendere un po' tutte le zolle. Ma mi piacerebbe anche Mbangula. Credo che la scelta da Palladino verrà fatta nell'arco dei 95 minuti, quindi di non sparare subito tutte le frecce. Molto dipenderà da Cambiaghi. Se ce l'Hai è una cosa, anche per il secondo tempo, se non ce l'hai totalmente un'altra. Poi giochi contro una squadra corta e tenersi delle armi per il secondo tempo potrebbe diventare decisivo. Mbangula sta impattando, è dentro al contesto, sta mandando segnali. Va valutato altro oltre il gol, però non è un giocatore anonimo ed è importante".

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3