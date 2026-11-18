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Il Bologna si è ripreso. E le cessioni...

Così Francesco Guidolin, ex allenatore di Bologna e Udinese, sulle colonne del Corriere dello Sport: "Mi fa piacere vedere che il Bologna abbia ripreso a correre. Cessioni? Quando nella mia Udinese andarono via Sanchez, Inler e Handanovic sembrava potesse esserci un momento di calo. Invece arrivò il nostro miglior risultato, il terzo posto. Per riuscirci servono buoni ricambi, giovani che abbiano voglia di emergere e un bravo allenatore".

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