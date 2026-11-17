La sosta di novembre sta per terminare e di fronte al Bologna un mese e mezzo di partite importanti per delineare i possibili obiettivi sportivi della stagione. Ma c'è anche il mercato di gennaio, che ormai diventa tema rilevante nella quotidianità di Casteldebole, tra programmazione, confronti dirigenza-tecnico e dichiarazioni dei giocatori (in particolar modo Heggem). Qualche cessione potrebbe esserci per liberare spazio in lista e acquistare una o due pedine funzionali al progetto di Palladino.

Quello più passibile di cessione è senza dubbio Nikola Moro. In estate il Bologna aveva rifiutato per lui offerte dall'Arabia, ma né con Tedesco né ora con Palladino ha trovato spazio e minutaggio. Pobega e Ferguson sono inamovibili e lui ha bisogno di giocare anche per riconquistare la nazionale: una cessione diventa probabile per fare spazio a un nuovo innesto. In difesa, le dichiarazioni di Heggem non sono piaciute alla società, ma per incastrare una cessione, in un reparto con sei centrali, serve una offerta convincente e a titolo definitivo, in modo da generare una plusvalenza. Prima di prendere una decisione, però, sarà determinante un colloquio con Palladino. Infine, l'attacco. Nel ruolo di centravanti ci sono quattro alternative (Odgaard, Piccoli, Enem e Dovbyk) e per ora l'ucraino è l'ultima scelta. Serve una svolta, netta e decisa, altrimenti il Bologna sonderà concretamente il terreno per interrompere il prestito dalla Roma. Su di lui c'è il Valencia. Nel caso uscisse, difficilmente il Bologna andrebbe poi ad acquistare un'altra punta, avendone già altre tre in rosa. Motivo per il quale la pista Lucca è attualmente molto fredda.