Riecheggiano ancora le parole pronunciate dal ritiro della nazionale norvegese da Torbjorn Heggem, che ha lamentato uno scarso minutaggio, presa di posizione poco apprezzata dal Bologna e, al rientro del giocatore a Casteldebole, ci sarà un faccia a faccia.

Fatto sta che il Bologna valuta un addio in difesa, e il norvegese potrebbe essere il prescelto. Dirimente sulla decisione, scrive Matteo Dalla Vite, sarà un colloquio con il tecnico Raffaele Palladino. Attenzione, poi, a Martin Vitik. Anche lui ha giocato poco, ma col Monza si è fatto notare, anche se nel suo ruolo è arrivato dal mercato degli svincolati Matteo Darmian e questo è motivo di riflessione. Sul difensore ceco ci sarebbe il Besiktas di Vincenzo Italiano, un estimatore di Vitik, e il mercato di gennaio potrebbe portare il Bologna a sfoltire, cedendo uno tra Martin e Torbjorn. Se dovesse accadere, sottolinea Gazzetta, l'idea sarebbe quella di rimanere così, considerando appunto l'attuale presenza di sei centrali difensivi.