VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Palladino e Cambiaghi
Premio alla carriera per l'Ad del Bologna Claudio Fenucci, che ha ricevuto oggi il premio Città di Tolentino. Queste le sue parole a margine dell'evento riportate da Tmw: “Il mister è stato molto bravo a dare fiducia al gruppo e i ragazzi si sono messi subito a disposizione. Poi è aumetata l’intensità degli allenamenti e si è visto anche in partita. Cambiaghi? Sta facendo bene e da titolare. L’anno scorso c’era Rowe nel suo ruolo. Oggi si è guadagnato la chiamata in nazionale. Per gennaio non c’è nessuna voce, rimane con noi. E’ uno dei punti fermi della squadra”.
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