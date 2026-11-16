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Niente di grave

Non ci sono infortuni gravi alla caviglia di Nicolò Cambiaghi, ma la sua presenza domenica contro l'Udinese resta in dubbio. Per l'attaccante esterno non ci sono lesioni alla caviglia dopo il trauma rimediato in Nazionale, una buona notizia, e per lui sono previsti un paio di giorni di terapie e allenamento differenziato, poi verrà fatta una nuova valutazione tra mercoledì e giovedì per capire la reale possibilità di una convocazione domenica contro l'Udinese al Dall'Ara. Insomma, potrebbe esserci ancora speranza di rivedere subito in campo l'uomo che ha fatto ammattire la difesa della Francia giovedì scorso sul rettangolo verde di San Siro. Per quanto riguarda gli altri, è rientrato in gruppo Lorenzo De Silvestri, mentre Juan Miranda e Jay Enem hanno svolto lavoro differenziato

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