I voti dei bianconeri visti sul campo di Trento

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

BELLO 7

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Molto più ordinato e meno confusionario del solito. Si mette in ritmo anche da fuori e in difesa fa sentire la sua fisicità e la sua energia. Chiude con 11 punti, 4 rimbalzi, 2 rubate e 2 assist in 19'

Frazier

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