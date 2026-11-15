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BELLO 7

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Molto più ordinato e meno confusionario del solito. Si mette in ritmo anche da fuori e in difesa fa sentire la sua fisicità e la sua energia. Chiude con 11 punti, 4 rimbalzi, 2 rubate e 2 assist in 19'

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