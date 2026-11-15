I voti dei bianconeri visti sul campo di Trento
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
BELLO 7
LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN
Molto più ordinato e meno confusionario del solito. Si mette in ritmo anche da fuori e in difesa fa sentire la sua fisicità e la sua energia. Chiude con 11 punti, 4 rimbalzi, 2 rubate e 2 assist in 19'
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Carlino - Negri: "Gli allenatori contano. Bologna da Europa? A parte quattro o cinque..."
Mercato
Carlino - Via alla partita rinnovi. Berna e gli altri
News
Gazzetta - Ferguson-Pobega: il Bologna va al massimo
News
Tegola Bologna: Cambiaghi ha lasciato il ritiro della Nazionale, da valutare le sue condizioni
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti