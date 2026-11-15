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Il lavoro di Palladino

In una intervista al Resto del Carlino, l'ex bomber del Bologna Marco Negri ha parlato del momento dei rossoblù in questa sosta autunnale con il treno Europa di nuovo vicino: “Gli allenatori contano, in A vedo tante squadre che in estate partono con l’ambizione del pressing alto e della costruzione dal basso, poi da novembre, quando si fa i conti con la classifica, vengono richiamati i Nicola e i D’Aversa. Palladino ha avuto un grande impatto, come lo aveva avuto nelle esperienze precedenti. Però devo dire che anche il Bologna di Tedesco aveva dato prova di essere allenato bene. Forse era solo un po’ bloccato”.

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