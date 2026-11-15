L'infortunio di Cambiaghi apre le porte a Orso
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Trauma alla caviglia per Cambiaghi che ha lasciato il ritiro della nazionale, Palladino confida nella crescita di Orsolini sulla scia del gol a Parma: facendo bene può conquistare anche lui la nazionale.
'Quando l’Orso si è messo in testa un obiettivo, almeno fin qua lo ha sempre raggiunto' scrive oggi Claudio Beneforti. Sono almeno tre i punti importanti da raggiungere per il numero 7, riassunti oggi sul quotidiano. Uno, concretizzare al massimo le prestazioni in quella che è una sana concorrenza con Federico Bernardeschi. Punto due: i gol. Orsolini arriva da un quadriennio in doppia cifra e deve tornare a essere l'esterno d'attacco più prolifico del campionato. Adesso è il decimo all time con più gol con la maglia del Bologna. Infine, il punto tre: tornare in nazionale. Solo le prestazioni con il Bologna potranno riavvicinare l'azzurro a Orso.
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