Trauma alla caviglia per Cambiaghi che ha lasciato il ritiro della nazionale, Palladino confida nella crescita di Orsolini sulla scia del gol a Parma: facendo bene può conquistare anche lui la nazionale.

'Quando l’Orso si è messo in testa un obiettivo, almeno fin qua lo ha sempre raggiunto' scrive oggi Claudio Beneforti. Sono almeno tre i punti importanti da raggiungere per il numero 7, riassunti oggi sul quotidiano. Uno, concretizzare al massimo le prestazioni in quella che è una sana concorrenza con Federico Bernardeschi. Punto due: i gol. Orsolini arriva da un quadriennio in doppia cifra e deve tornare a essere l'esterno d'attacco più prolifico del campionato. Adesso è il decimo all time con più gol con la maglia del Bologna. Infine, il punto tre: tornare in nazionale. Solo le prestazioni con il Bologna potranno riavvicinare l'azzurro a Orso.