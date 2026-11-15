990 minuti in Serie A, più 450 con la Scozia: 1440 i minuti giocati fino a qui da Lewis Ferguson. Praticamente non ha mai rifiatato e il conta chilometri chiede pietà. Infatti, è il mediano che ha corso più di tutti in campionato.

A fianco a lui Tommaso Pobega, il gemello complementare, colui che Palladino ha issato senza dubbi titolare del Bologna. Compiti diversi, più incursore Tommaso, più alla Freuler Ferguson, ma perfettamente in sintonia. Lo scozzese nasce come box to box, ma le esigenze tattiche e l'evoluzione post infortunio lo hanno portato ad agire davanti alla difesa, come lo svizzero, e con le prestazioni in rialzo anche le big hanno iniziato di nuovo a drizzare le antenne. Pobega è invece il mastino che ringhia e si sgancia in avanti con forza fisica e capacità di segnare. Uno va, l'altro resta. Una coppia perfetta, che Palladino non cambia mai infatti ha azzerato il minutaggio di Nikola Moro. Qualità, chilometri e intesa per un Bologna al massimo.