Un mese da dentro o fuori per tenersi il Bologna. Artem Dovbyk alla prova del nove. L'attaccante ucraino dovrà conquistare allenatore e dirigenti dopo i primi mesi difficili.

Si parte stasera, quando l'Ucraina affronterà l'Irlanda del Nord, e il Bologna sarà spettatore interessato. Le riflessioni a Casteldebole sono in atto, scrive Matteo Dalla Vite: o Dovbyk si sblocca oppure verrà rimandato a Roma. Finora un solo gol in 105 minuti di utilizzo, praticamente nulla, e tutto dipenderà dalle prossime sei partite di campionato. Dovbyk, dunque, dovrà dimostrare di meritarsi la permanenza. Se il Bologna dovesse decidere di rimandarlo a Roma e interrompere il prestito (a fine anno c'è il diritto di riscatto a 15 milioni) a quel punto deciderebbe di rimanere così, dato il rendimento di Jens Odgaard da centravanti.