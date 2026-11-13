Secondo TMW rossoblù e bianconeri appaiono pronti a spartirsi i due giocatori in vista del mercato di gennaio
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MIRANDA E L'INTERESSAMENTO DELLA JUVE
Dopo un inizio di stagione ad alto livello ed una fiducia ritrovata, il nome di Juan Miranda sembra tornare nuovamente al centro dei tormentoni per la prossima finestra di mercato. Lo spagnolo infatti, dopo aver fornito più di una prestazione degna di nota, come evidenziato anche dai cinque assist sino ad ora recapitati, sembra aver attirato l'attenzione di più di una squadra. Come riferito da TuttoMercatoWeb, il classe 2000 è l'indiziato primario per rafforzare la fascia sinistra della Juventus, con Frederic Massara, suo estimatore già ai tempi del Milan, pronto ad affondare il colpo
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