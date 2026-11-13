Sei assist in stagione in dieci presenze, numeri che non passano inosservati infatti le big hanno messo gli occhi su Juan Miranda. Tutti pazzi per lo spagnolo, scrive oggi il Carlino, anche perché ha contratto in scadenza nel 2028 e questo ha fatto accendere i radar degli operatori di mercato.

Per gennaio, ad esempio, ci pensa la Juventus, che già lo aveva inserito in lista in estate quando aveva proposto uno scambio con Cabal, ma ci pensa anche il Milan, pronto a una strategia aggressiva di mercato, e infine pure la Roma. Non solo, anche in Premier Miranda ha attirato le attenzioni del Newcastle, oltre al solito Manchester United. Tuttavia, il Bologna è intenzionato a fare muro, perché a stagione in corso non è abituato a cedere pedine fondamentali della rosa. In vista dell’estate, però, tutto può cambiare e i dirigenti rossoblù avrebbero messo nel mirino il talento brasiliano Kaua Pacini, appena diciottenne rappresentato da Pastorello.