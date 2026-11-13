L’esperienza di Artem Dovbyk al Bologna potrebbe concludersi già a gennaio. L’attaccante ucraino ha raccolto appena 21 minuti nelle sette partite con Palladino, scivolando dietro a Odgaard, Piccoli ed Enem nelle gerarchie offensive. A pesare sono una condizione fisica mai pienamente recuperata e un rendimento in allenamento dal quale tecnico e società si aspettano di più.

Il Bologna cercherà un accordo con la Roma per interrompere anticipatamente il prestito, ma i giallorossi vogliono trovare un’altra destinazione al giocatore, preferibilmente a titolo definitivo. Per i rossoblù, la sua partenza consentirebbe di alleggerire il monte ingaggi e liberare un posto nella lista over 23, aprendo alla possibilità di acquistare una nuova punta.