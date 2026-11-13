Moro ai margini del Bologna: Palladino punta su Ferguson e Pobega, mentre il contratto in scadenza apre dubbi sul futuro

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Nikola Moro trova sempre meno spazio nel Bologna di Palladino, che a centrocampo punta sulla coppia Ferguson-Pobega. Il croato ha giocato soltanto mezz’ora con il nuovo allenatore ed è reduce da quattro panchine consecutive: l’ultima presenza risale al 17 ottobre contro l’Inter. Il cambio di modulo, con un posto in meno a centrocampo, e l’assenza delle coppe europee hanno ulteriormente ridotto le sue opportunità.

La situazione apre interrogativi sul suo futuro, anche considerando il contratto in scadenza a giugno, con opzione di prolungamento. Moro ha perso spazio anche nella nazionale croata e dicembre potrebbe diventare il momento per riflettere sui prossimi passi. Al momento non esiste un vero caso, ma senza un cambiamento nelle gerarchie potrebbe prendere quota l’ipotesi di una partenza.

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