Con Palladino il Bologna torna a sognare l’Europa: quota 62 è l’obiettivo, servono altri 45 punti nelle prossime 27 gare
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
L’arrivo di Raffaele Palladino ha cambiato le prospettive del Bologna: con 16 punti conquistati in sette partite, i rossoblù sono passati dalle preoccupazioni per la salvezza alle ambizioni europee. La media di 2,28 punti a gara porterebbe teoricamente a chiudere il campionato a quota 79, un ritmo però difficile da mantenere.
Guardando alle ultime stagioni, quota 62 rappresenta un riferimento indicativo per conquistare un posto nelle coppe. Palladino conosce bene questo traguardo: nelle ultime due annate ha portato in Conference League prima la Fiorentina, con 65 punti, e poi l’Atalanta, con 59.
Al Bologna, attualmente a quota 17, servirebbero quindi altri 45 punti per raggiungere questo obiettivo, con una media di 1,66 a partita nelle restanti 27 giornate. Un rendimento più sostenibile rispetto a quello attuale, anche se la priorità resta concentrarsi sul prossimo impegno contro l’Udinese.
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