La convocazione in nazionale non basta, per ora, per riallacciare il filo del discorso. Artem Dovbyk e il Bologna, una storia tutta da scrivere, ma che potrebbe anche finire a gennaio.

Gol con il Sassuolo a parte, c'era ancora Domenico Tedesco, il centravanti ucraino, prelevato al tempo della cessione di Santiago Castro alla Roma, non è mai tornato sui suoi livelli. Anche con Raffaele Palladino, che ha riportato il Bologna in zona Europa, non c'è stata una svolta, anzi il tecnico lo ha anche spronato a dare di più in una recente conferenza stampa, e il minutaggio non è aumentato. Pure a Parma Artem non è entrato, Palladino ha preferito Piccoli nel secondo tempo, così la possibilità che a gennaio Bologna e Roma possano interrompere il prestito non è più remota. L'ha messa sul piatto anche l'esperto di mercato Matteo Moretto: "Bologna e Roma parleranno del futuro di Dovbyk, il club felsineo sta pensando a una interruzione del prestito", le parole del collega. In quel caso, toccherebbe alla Roma trovare una soluzione alternativa. In ballo c'è anche il diritto di riscatto da 17 milioni di euro.