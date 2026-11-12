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Palladino grande mister

Bologna in grande risalita dopo sedici punti in sette partite, così Nadir Zortea intervistato ai microfoni di Canale 88: “Palladino è un grande allenatore, abbiamo cambiato lo stile di gioco e siamo più aggressivi. Il sistema nuovo richiede dispendio fisico e abbiamo dedicato tanto tempo alla preparazione atletica e credo sia una delle chiavi dell’ultimo periodo. Similitudini con Italiano? Sì, anche come gioco, spesso andiamo uomo su uomo e sui riferimenti. Hanno dei tratti in comune anche su intensità e carattere”.

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