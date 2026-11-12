Le parole del laterale rossoblù a Canale 88
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Palladino grande mister
Bologna in grande risalita dopo sedici punti in sette partite, così Nadir Zortea intervistato ai microfoni di Canale 88: “Palladino è un grande allenatore, abbiamo cambiato lo stile di gioco e siamo più aggressivi. Il sistema nuovo richiede dispendio fisico e abbiamo dedicato tanto tempo alla preparazione atletica e credo sia una delle chiavi dell’ultimo periodo. Similitudini con Italiano? Sì, anche come gioco, spesso andiamo uomo su uomo e sui riferimenti. Hanno dei tratti in comune anche su intensità e carattere”.
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