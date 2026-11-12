La squadra vola, ma non tutti sono contenti, sottolinea oggi il Cor Sport con Torbjorn Heggem in prima pagina: "Non posso stare in panchina", le sue parole dal ritiro della nazionale. Bologna è inquieto, scoppia il caso.

Da Heggem è partito l'ultimatum verso gennaio, ha parlato in patria di una 'situazione non ideale' a causa della troppa panchina dell'ultimo periodo dove Palladino gli ha preferito Casale. Partito titolare con Tedesco, ora il difensore è sceso nelle gerarchie e si è aperto al mercato di gennaio. Ma il Bologna non ha preso bene le sue parole. Poco gradite le dichiarazioni del difensore, riporta Stadio, perché evocare pubblicamente un possibile addio a gennaio rischia di mettere pressione sul club. In ogni caso, manca un mese e mezzo e Heggem avrebbe ancora la possibilità di convincere Palladino, con cui non ha ancora avuto un colloquio.