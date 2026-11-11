1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Il confronto

La sosta di novembre porta sempre le prime valutazioni, anche se in casa Bologna erano già arrivate dopo appena quattro giornate, con l’esonero di Tedesco e l’arrivo di Palladino. Andiamo quindi a confrontare il Bologna della stagione 2025/26 con quello attuale, analizzando punti e statistiche dopo undici giornate, alla pausa di novembre.

Il bilancio è di 17 punti attuali contro i 21 dell’anno scorso, quindi un calo di quattro lunghezze. Nelle prime quattro giornate, però, il Bologna di Tedesco aveva raccolto un solo punto, mentre quello di Italiano ne aveva conquistati sei. Interessante, invece, il confronto dalla quinta all’undicesima giornata: i 15 punti dell’attuale allenatore del Beşiktaş contro i 16 di Palladino. Un punto in più per il nuovo tecnico rossoblù, che ha così ridotto da cinque a quattro lunghezze il ritardo rispetto alla passata stagione. Anche la media punti riflette il buon lavoro dell’ex allenatore della Fiorentina: nelle sette giornate considerate, Palladino viaggia a 2,29 punti a partita, contro i 2,14 di Italiano nello stesso segmento dello scorso campionato.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3