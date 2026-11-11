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Heggem in panca: "Non può continuare così"

Torbjorn Heggem via a gennaio? Non è da escludere se non cambierà la sua attuale situazione al Bologna. Il difensore norvegese, partito titolarissimo con Tedesco, è progressivamente scivolato in panchina con Raffaele Palladino, che ha rispolverato Casale come perno centrale. Così, Heggem medita una uscita a gennaio, come raccontato da lui stesso a Nettavisen Sport: "Non è una situazione ideale. È strano cambiare allenatore quando si ha la sensazione di aver iniziato la stagione molto bene. Ho giocato titolare nelle prime sei partite, ma sfortunatamente non abbiamo ottenuto i risultati necessari. Non posso continuare a stare in panchina per il resto della stagione, sono nel pieno della mia carriera e voglio giocare a calcio. È una cosa che dobbiamo valutare se le cose dovessero continuare così".

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