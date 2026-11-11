Due partite distinte. Se da un lato Joey Saputo ha messo in vendita il Montreal Cf, dall'altro non sembra in discussione il suo impegno nel Bologna. Lo sottolinea oggi il Resto del Carlino.

'Le due cose non sono direttamente collegate' ha specificato il presidente in conferenza stampa. La decisione di cedere il club canadese, ha poi rimarcato Saputo, non nasce da una urgenza, ma era semplicemente arrivato il momento di farlo. Scongiurata la paura collettiva: nessuna esigenza finanziaria, sottolinea Gianmarco Marchini. Da Casteldebole non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma filtra totale serenità. La garanzia per i rossoblù è derivante dallo stadio nuovo. Saputo parteciperà in questa avventura, da privato, con 50 milioni, e nel 2031 il nuovo impianto dovrebbe vedere la luce. Fino a quella data, sostiene il Carlino, Saputo resterà. Poi certo, se dovesse presentarsi un magnate con una ricca offerta la porta sarebbe aperta, ma non prima dello stadio nuovo in Fiera.