'La grande occasione di Rahim Alhassane? Forse' scrive oggi Stefano Brunetti. L'assenza di Miranda, per infortunio, apre la porta a eventuali sostituti per la partita contro l'Udinese e la prima opzione, in teoria, dovrebbe essere proprio il nigerino.

135 minuti con Tedesco e 85 con Palladino, questo l'utilizzo di Rahim Alhassane, e una sola partita da titolare con il nuovo tecnico in quel di San Siro contro il Milan. Da lì in avanti, causa un Miranda in grande forma, Alhassane ha faticato a trovare campo. Adesso, però, può arrivare una occasione e dovrà sfruttarla. Palladino non lo vedrà per una settimana abbonante, Rahim è convocato in nazionale, ma è l'unico esterno sinistro di ruolo a meno di adattamenti ultra offensivi. E sotto questo punto di vista servirà capire se il Bologna offensivo di Parma, con le ali d'attacco schierate a tutta fascia, potrà essere riproposto anche dal primo minuto. Palladino scegliere il sostituto naturale di Miranda oppure varerà un Bologna a trazione offensiva con Bernardeschi, Mbangula o Cambiaghi quinti di centrocampo?