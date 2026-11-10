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Il rendering

Mentre ieri l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha illustrato la situazione inerente allo stadio nuovo, cioè prosegue la ricerca degli investitori, nelle ultime ore sono circolate sui social e in rete le immagini di un rendering relativo alla costruzione dell'impianto, dove si vede la struttura principale e una serie di edificazioni adiacenti tra palazzi e quanto altro. La potete vedere qui sotto.

Si tratta di una proiezione pubblicata durante una conferenza stampa in occasione di EIMA, ma che non riguarda una anticipazione di quello che sarà il nuovo stadio. Lo scopo era puramente illustrativo sulle potenzialità di sviluppo del quartiere, come specificato da una nota di Bologna Fiere. Quel rendering non è dunque affine al progetto strutturale e architettonico su cui stanno lavorando i tecnici e gli ingegneri. Bologna, come noto, si è iscritta alla corsa per Euro 2032 e la missione principale rimane quella di trovare la copertura finanziaria dell'operazione (costo totale circa 300 milioni di euro).

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