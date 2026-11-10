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Sedici punti in sette partite, Raffaele Palladino ha risollevato il Bologna. Così Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport a Radio Nettuno Bologna Uno: "Adesso serve la continuità. Ora ci sono Udinese e Venezia, lì la continuità la devi dare. Non c'è niente da fare. Dopo tutti gli sforzi fatti in questi 50 giorni devi continuare. Se ti perdi adesso vanifichi il lavoro svolto. Palladino ha stravolto il Bologna con grandi meriti. La media attuale è mostruosa e adesso è il momento di dare il segnale decisivo. Altrimenti rimani lì a galleggiare e non sai la tua identità dove può andare. Serve una accelerazione".

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