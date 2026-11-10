Undici giocatori convocati dalle rispettive nazionali
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Con la convocazione all'ultimo secondo di Artem Dovbyk, sono undici i giocatori del Bologna impegnati in nazionale durante questa sosta di novembre. La buona notizia è che l'ultimo giorno di partite sarà martedì 17 novembre e buona parte dei giocatori potrà riprendere a lavorare dal mercoledì prima di Bologna-Udinese. Questa l'agenda completa.
- Rahim ALHASSANE, 13/11 Marocco-Niger e 17/11 Niger-Marocco;
- Nicolò CAMBIAGHI, 12/11 Italia-Francia e 15/11 Belgio-Italia;
- Lewis FERGUSON, 13/11 Scozia-Macedonia del Nord e 16/11 Svizzera-Scozia;
- Ukko HAPPONEN, 13/11 Finlandia-Irlanda U21 e 16/11 Irlanda-Finlandia U21;
- Torbjorn HEGGEM, 14/11 Norvegia-Galles e 17/11 Danimarca-Norvegia;
- Eivind HELLAND, 14/11 Norvegia-Galles e 17/11 Danimarca-Norvegia;
- Marco LIBRA, 14/11 Paesi Baschi-Venezuela e 17/11 Russia-Venezuela;
- Samuel MBANGULA, 13/11 Germania-Belgio U21 e 16/11 Italia-Belgio U21;
- Massimo PESSINA, 13/11 Francia-Italia U21 e 16/11 Italia-Belgio U21;
- Arthur THEATE, 12/11 Turchia-Belgio e 15/11 Belgio-Italia.
- Artem DOVBYK 14/11 Irlanda del Nord-Ucraina 17/11 Ucraina-Georgia.
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