Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi con Arthur Theate in prima pagina. Rigore procurato con il Monza, gol decisivo a Parma: il belga è tornato. 'Che Theate!' è il titolo del quotidiano: in estate la società aveva spinto per farlo tornare al Bologna.

'Com’era allora e com’è oggi, non solo è come se il tempo si fosse fermato ma anche che Arthur Theate non fosse mai andato via' scrive oggi Claudio Beneforti. Sono passati quattro anni dal suo addio al Bologna, con varie esperienze tra Rennes e Eintracht, i francesi versarono 21 milioni di euro, ma Theate aveva deciso di tornare in rossoblù grazie alla presenza di Domenico Tedesco, suo ct nel Belgio. Il retroscena lo racconta il collega. Perso Lucumi, il Bologna aveva sondato Juan Cabal, ma i problemi fisici fecero tentennare il club, e successivamente fu il colombiano a negarsi, così Di Vaio e Sartori presero informazioni prima su Gassama e dal Marsiglia venne proposto Balerdi (si è inserita la Roma): alla fine, per fortuna, il nome di Theate è tornato in auge. Ora se lo gode Palladino, con gol, strappi e anche una buona fase di avvio dell'azione