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Saputo apre il processo di vendita

Joey Saputo ha annunciato oggi l’avvio di un processo strutturato per la vendita del CF Montréal, segnando così una nuova fase dopo oltre tre decenni di proprietà e gestione da parte della famiglia Saputo.

Dal 1993, la famiglia Saputo ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del calcio professionistico a Montréal e in Québec, guidando il Club dai suoi primi anni fino al suo ingresso nella Major League Soccer e alla sua attuale posizione nel panorama calcistico nordamericano. Dopo oltre 30 anni di impegno costante, il signor Saputo ha indicato che la decisione riflette una naturale evoluzione.

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