Le parole dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
La spinta di Palla
A margine della cerimonia del Premio Bulgarelli, l'Ad del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto della situazione dopo sedici punti conquistati da Raffaele Palladino in sette partite: “Palladino ha ridato spinta ai ragazzi. L’allenatore ha portato metodologie diverse, maggiore intensità negli allenamenti e maggiore autostima a un gruppo di giocatori forti. Stiamo ottenendo risultati e prestazioni e questo ci rende sodisfatti, ma sempre attenti a rimanere concentrati, umili e combattivi” le sue parole riportate da E'Tv Rete 7.
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