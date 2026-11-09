1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

La spinta di Palla

A margine della cerimonia del Premio Bulgarelli, l'Ad del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto della situazione dopo sedici punti conquistati da Raffaele Palladino in sette partite: “Palladino ha ridato spinta ai ragazzi. L’allenatore ha portato metodologie diverse, maggiore intensità negli allenamenti e maggiore autostima a un gruppo di giocatori forti. Stiamo ottenendo risultati e prestazioni e questo ci rende sodisfatti, ma sempre attenti a rimanere concentrati, umili e combattivi” le sue parole riportate da E'Tv Rete 7.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3