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Nessuno come Palladino

Come una scarica elettrica, l'impatto folgorante di Raffaele Palladino sul Bologna. Un cammino da secondo posto e record annessi, che rendono la partenza dell'allenatore come la migliore da subentrato in Serie A negli ultimi quindici anni. Nessuno ha fatto meglio di Palladino, sedici punti in sette giornate, dal 2011 a oggi tra chi ha preso una squadra in corsa: sia per punti conquistati che nel numero di vittorie. All'epoca Leonardo con l'Inter ne aveva totalizzati diciotto.

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