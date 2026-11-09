Dopo una sosta di settembre che vedeva i rossoblù nelle zone più calde della classifica, come riferito anche dal Corriere di Bologna, la squadra si affaccia a quella di novembre con un rendimento da Europa.

L'uomo dietro a questi successi si chiama Raffaele Palladino e, dal suo arrivo sotto le due torri, la stagione della squadra felsinea è sensibilmente cambiata. Dopo un primo pareggio con il Toro contraddistinto dall'assordante rumoreggiare del Dall'Ara, l'ex Atalanta sembra essersi preso l'amore della piazza. Con un conto di 4 vittorie su 4 in trasferta e 16 punti in 7 partite, il Bologna può tornare a vedere quella parte di classifica che tanto negli ultimi anni ha conosciuto. Oltre al record di vittorie fuori casa nell'anno solare, ben 11, i rossoblù sono ora una vera macchina da goal, 2 di media a partita. Con Palladino si sono infatti ristabiliti gli equilibri ed individuati i titolari e quella che si percepisce ora è la perfetta sinfonia che già più volte è riecheggiata al Dall'Ara.