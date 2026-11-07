1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Maturità

Questo il commento di Raffaele Palladino dopo la vittoria del Bologna a Parma: "La classifica? Calma. E' bello quello che è successo in questo periodo e ringrazio i ragazzi. La nostra ambizione è sempre quella di guardare partita per partita e giocarsela con tutti. Questa era la partita della maturità perché qui non è facile vincere. Si è messa bene per noi con l'espulsione, poi non siamo riusciti a scardinare la difesa e così abbiamo deciso di cambiare gli esterni. E' andata bene. Il peccato è quello di aver subito il calcio di rigore che ha riaperto i giochi, ma ci portiamo a casa questa vittoria.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4