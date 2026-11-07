Così Riccardo Orsolini dopo la vittoria del Bologna a Parma:

"Bernardeschi in questo inizio di stagione ne aveva già tirati un paio allora gli ho detto: 'Berna ne hai già tirati due dai' (ride ndr). L’importante però è non litigare, in passato è capitato e questo non è mai bello. Ringrazio Berna e la squadra perché non era facile rientrare, non sono stato bene in questo periodo. La squadra sta reagendo bene, se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni. Il mister è venuto con una certa fretta perché avevamo iniziato male e non ha avuto tempo per fare ragionamenti di qualsiasi tipo. E' stato bravo e noi ci siamo messi a disposizione. La sua bravura è stata quella di ricompattare un gruppo che negli anni ha fatto bene, abbiamo perso dei giocatori ma l'ossatura è quella. Io sono qua da tanto e mi sono divertito con Thiago e con Vincenzo, non so noi dove possiamo arrivare però ci vogliamo divertire ancora".