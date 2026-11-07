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Bologna ottavo

"Il Bologna è ottavo in classifica, tanto per cominciare, questo significa che lo scenario è radicalmente cambiato nel giro di poche settimane. Oggi il Bologna ha vinto meritatamente, soffrendo un po' troppo per quello che si è visto in campo ma, a conti fatti, sono altri tre punti in cascina e duque dobbiamo essere molto soddisfatti. Il Bologna rispetto a quello di Tedesco ha cambiato faccia e l'artefice è Palladino. Theate? Lascia sempre qualche dubbio in difesa, però se segna ha sempre ragione lui. Skorupski non ha corso rischi e la difesa si è dimostrata solida. Centrocampo? Non ispira ma sicuramente è cresciuto molto in interdizione. Con Ferguson che corre tantissimo e Pobega che mi sembra un giocatore molto migliorato"

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