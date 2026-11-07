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Vittoria sofferta

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Grande vittoria. Ovviamente speravamo di non dover soffrire così tanto visto l'andamento della gara nei primi 70 minuti: alla fine della fiera, come sempre, sono i tre punti la cosa fondamentale. Purtroppo il gol del Parma su rigore ha cambiato l'inerzia della partita e il Bologna negli ultimi minuti di gioco ha preso un po' paura però alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Altra giornata positiva e quarta vittoria consecutiva davanti ad un pubblico meraviglioso che non ha mai smesso di sostenere la propria squdra. Bravissimo Palladino ad aver aggiustato tutto con i cambi"

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