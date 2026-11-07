Un derby ma anche quasi una sfida generazionale. Il Resto del Carlino sottolinea i mondi diversi di Parma e Bologna che si affronteranno stasera al Tardini.

Infatti, mentre il Parma è la seconda in Serie A per età media più giovane, il Bologna ha progressivamente alzato il tasso di esperienza finendo per diventare la terza più vecchia. 24 anni di età media per i ducali, 26.8 per i rossoblù, che tra le squadre più stagionate hanno davanti solo Napoli e Inter. Insomma, due progetti diversi. Il quotidiano, inoltre, oggi punta la lente di ingrandimento sui giocatori ancora a secco di gol. Da Miranda a Ferguson, la febbre del gol da sabato sera. Da palla inattiva ha colpito solo Casale e serve fare di più. Poi i centravanti. Da quando c'è Palladino è arrivata solo una rete dalle prime punte.