'Un test di maturità' lo ha definito ieri Raffaele Palladino. Il Bologna va a Parma alle 18 per dare continuità ai propri risultati dopo tredici punti conquistati in sei partite.

Da quando c'è Palla, il Bologna viaggia a medie da Champions League e sarebbe secondo in classifica dietro la Lazio, ma il tecnico avverte 'non parliamo di Europa, serve equilibrio'. In città comincia a crescere il 'Palladinismo', anche se è presto per trarre giudizi e bilanci. Così come parlare di mercato. 'E' presto' ha sottolineato Palladino. In ottica formazione, Odgaard è in vantaggio su Dovbyk per il ruolo di centravanti, mentre sotto punta Cambiaghi è davanti a Mbangula. Proprio sull'ex Empoli si è soffermato ieri Palladino: "Con Cambiaghi ho parlato, gli ho detto che pure la nazionale ha bisogno dei suoi gol. L'ho stimolato a riempire di più l'area, ma non posso dirgli nulla per come gioca e si allena".