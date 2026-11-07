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Le scelte

Raffaele Palladino con i titolarissimi stasera al Tardini? Probabile. In difesa, Darmian potrebbe tornare nell'undici di partenze assieme a Casale e Theate, mentre Zortea e Miranda dovrebbero essere i confermati in fascia. In zona centrale, manco a dirlo, Ferguson e Pobega, con Cambiaghi e Bernardeschi mezze punte a sostegno di Jens Odgaard. Nel Parma possibile il 3-5-2 con la coppia Lontani-Tourè davanti.

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