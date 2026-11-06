I voti dei bianconeri visti al PalaDozza

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

BELLO 6

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Il classico playmaker di rottura: crea confusione alle difese, ma anche al suo stesso attacco. Avrà tempo e modo di trovare un equilibrio. Chiude con 2 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 16'

Virtus Bologna v Dubai Basketball - Euroleague 2026/2027

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