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BELLO 6

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Il classico playmaker di rottura: crea confusione alle difese, ma anche al suo stesso attacco. Avrà tempo e modo di trovare un equilibrio. Chiude con 2 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 16'

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