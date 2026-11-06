I convocati di Raffaele Palladino
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Restano fuori Enem e De Silvestri, rientra tra i convocati Piccoli. Il Bologna di Palladino è quasi al completo domani a Parma, l'altro assente è Holm, e soprattutto davanti ha ampie rotazioni e scelte con 7 attaccanti a disposizione. Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.
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