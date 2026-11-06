La Fiorentina cerca un centrocampista a gennaio e nella lunga lista di mercato di Fabio Paratici ci sarebbe anche Lewis Ferguson. Non una vera e propria trattativa, ma una idea all'interno di una rosa di nomi tra obiettivi fattibili e altri impossibili.

Lo riporta oggi su Tmw il collega Niccolò Ceccarini, che parla di due reparti da migliorare in casa viola: difesa e centrocampo. Su questo secondo ruolo, la viola avrebbe bisogno di un mediano centrale di costruzione e rottura, di qualità e leadership, uomini come Ederson dell'Atalanta, troppo costoso, o proprio Ferguson del Bologna, obiettivi ritenuti impossibili dal giornalista. Infatti, la pista più accessibile sembra quella di Torreira, per quello che sarebbe un ritorno a Firenze. L'uruguaiano da tempo vorrebbe tornare a Firenze e la trattativa con il Galatasaray sarebbe più semplice rispetto a quelle con Atalanta e Bologna.