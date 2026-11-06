Con l’arrivo di Palladino, Casale e Vitik hanno ritrovato spazio nel Bologna dopo essere rimasti ai margini con Tedesco. Casale, inizialmente quinto nelle gerarchie difensive, ha rinnovato fino al 2029 ed è diventato titolare al centro della difesa a tre dalla trasferta di Lecce. Vitik ha invece rilanciato le proprie ambizioni contro il Monza, disputando una delle sue migliori partite in rossoblù.

Anche Skorupski ha ritrovato certezze dopo le difficoltà iniziali e la panchina di Lecce, quando Palladino gli aveva preferito Pessina. Tornato titolare contro l’Inter, il polacco ha consolidato il proprio ruolo: il rigore parato contro il Monza è diventato il simbolo della sua rinascita.