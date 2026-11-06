La tripletta contro il Milan a San Siro ha cambiato il rapporto tra Samuel Mbangula e i tifosi del Bologna, trasformando le perplessità estive in cori e applausi. Il belga era arrivato per sostituire Jonathan Rowe, ceduto all’Atalanta per circa 40 milioni, dopo essere già stato seguito dai rossoblù quando giocava nella Juventus.

A spingere per il suo acquisto è stato Domenico Tedesco, che lo ha preferito ad Albert Gudmundsson, così spiega Claudio Beneforti al Corriere dello Sport. Una scelta apprezzata anche dalla società: essendo un classe 2003, Mbangula non occupava un posto in lista, consentendo di trattenere Nicolò Casale, e comportava costi inferiori tra ingaggio e riscatto, fissato intorno ai 12 milioni.

I tre gol di San Siro hanno confermato la capacità di Mbangula di rendersi pericoloso in zona offensiva. Il belga aveva già segnato contro il Bologna con la Juventus e in rossoblù ha avuto altre occasioni importanti contro Napoli e Monza, senza però concretizzarle. La sua facilità nell’arrivare al tiro resta un segnale incoraggiante.