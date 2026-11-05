Sospiro di sollievo per Antonio Raimondo dopo il brutto infortunio alla caviglia rimediato durante Frosinone-Torino nel weekend scorso.

L'attaccante di proprietà rossoblù, si è recato in questi giorni a Bologna per una serie di controlli e per valutare se fosse necessario intervenire chirurgicamente. Dalle prime indicazioni, l'infortunio sembra meno grave del previsto e per Raimondo sembra essere scongiurata l'operazione. Ultimi controlli in programma oggi, poi via alla riabilitazione a Frosinone e un possibile ritorno in campo, secondo il Resto del Carlino, per metà dicembre. Rispetto ai due o tre mesi di stop preventivati, dunque, Raimondo potrebbe accorciare sensibilmente i tempi di recupero.